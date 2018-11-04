الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

نجح جهاز الأمن الوطني، في كشف عن تمركز للعناصر الإرهابية الخطرة المتورطة فى تنفيذ عمليات عدائية كان آخرها الهجوم على المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل فى المنيا.



وتم مداهمة الوكر الإرهابي بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي للمنيا وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من الطلقات وبعض الأوراق التنظيمية.



وتبين من البحث أن المتهمين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي حيث عثر بحوزتهم علي أعلام التنظيم وأوراق فكرية وتنظيمة بجانب 4 بنادق آلية وأخري FN و3 خرطوش و4 طبنجات