عرض جواب اعتقال في ختام المهرجان القومي للسينما بقصر ثقافة بورسعيد

اختتم قصر ثقافة بورسعيد فعاليات المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ 22 والذى نظمه صندوق التنمية الثقافية تحت عنوان لحظات "لحظات لا تنسى" بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة.





وتم عرض فيلم فوتوكوبى بطولة النجم محمود حميدة والنجمة شيرين رضا إخراج تامر عشرى ضمن حفلة الساعة 1 ظهراً، كما تم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة فى حفل الساعة 4 عصراً وهى خط فاصل إخراج مينا النجار ورسالة إلى سابرينا مدته دقيقتين إخراج أحمد سرحان.





وكذلك فيلم كلمة للمخرج معتز الدهشان والفيلم التسجيلى برطمان مليء بالسمك إخراج جوزيف عادل ثم فيلم الحكاية إيه مدته 5 دقايق إخراج رامى نبيل اعقبه فيلم اللحاد إخراج ناجى ملك ، فيلم "إفتح الرسالة" للمخرجة نيفين شلبى وهو من الأفلام الروائية القصيرة مدته 25 دقيقة.



