سول: لا يوجد تغيير في الخطة الأساسية لزيارة زعيم كوريا الشمالية العام الجاري

صرح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، في تعقيب له حول أخبار تحليلية تشير إلى إمكانية أحداث تغييرات في خطة زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى سول خلال العام الحالي، بأنه لا يوجد تغيير في الخطة الأساسية.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول في المكتب الرئاسي قوله للصحفيين اليوم إن المكتب الرئاسي يسعى لتحقيق الجدول الزمني لزيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون إلى سول خلال العام الجاري، بكل جدية، مثلما اتفق رئيسا البلدين على زيارة كيم إلى سول خلال العام الجاري، أثناء لقاء القمة بينهما في بيونج يانج.



وحول عقد لقاء القمة الثاني المرتقب بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ذكر المسئول أن المسألة يمكن القول إنها تعتمد على مجريات المحادثات رفيعة المستوى المخطط لعقدها خلال الأسبوع الجاري أو المقبل بين بيونج يانج وواشنطن.

