ممثل النيابة في قضية إعلام الإخوان: المتهمون تلوثوا بانعدام الوطنية

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إلى مرافعة ممثل نيابة أمن الدولة أحمد عبد الخالق، فى محاكمة 28 متهما، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات "الشرق" و"مكملين" و"الجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة.



واستهل ممثل النيابة كلماته قائلا: "المتهمون تلوثوا بانعدام الوطنية، بل وانضموا لمؤسسات وتنظيمات ضد الوطن، وقاموا بتأسيس ما أسموه المجلس المصري للتغيير، واهمين المواطنين بقدرتهم علي قيادة شئون البلاد، وقائلين كلمات لا يعرفون قدره لاسيما محاولاتهم الدائمة في إيجاد ذريعة للسماح بالتدخل الأجنبي في شئون البلاد".



وأضاف: "في سبيل الكرسي ارتدى المتهمون جميع أنواع الأقنعة وجلسوا على جميع الموائد وتحالفوا مع قوى الشر للإيقاع بالدولة، وجميعهم عملاء لكل ما هو غير مصري، مستخدمين عدة محاور لتنفيذ أعمالهم بين الحملات الدعائية والإعلامية والحشد للتظاهرات الفوضوية، وبث الأخبار المغلوطة عن الأوضاع الداخلية لمصر، وإقامة دعاوى دولية بالخارج، وترديد شائعات لا أساس لها، ومن بينها حملات مصر العطشانة والعديد من الحملات لتشويه صورة مصر في الخارج".



وتابع: "المتهم الأول نقل تكليفاته وناقش مع أعضاء جماعته تنظيم الحملات الإعلامية وبث الأخبار المغلوطة على الأوضاع الداخلية للبلاد، كما نظم دورات فكرية لأعضاء الجماعة عبر الشبكة الدولية متواصلين مع بعض المنظمات الدولية وبعض الدول الغربية، وسلموهم ملفات كاذبة عن وجود انتهاكات في البلاد، مطالبين بوقف المعونات".



وأكد ممثل النيابة أن الجماعة أقامت ترسانتها الإعلامية لتشويه صورة مصر ونشر سموم وادعاءات حول الأوضاع الاقتصادية، كما تضمنت أوراق الدعوى أمر إحالة شمل مجموعة من الجنايات المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون العقوبات.



وأوضح أن "اللجان التابعة للمجلس المصرى للتغيير أنشأت صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعية، وقاموا بنشر تحركات المجلس عليها بالخارج وقاموا بتنظيم دورات تدريبية لأعضائها، واعترف المتهم السادس والثامن عشر أنهما شاركوا فى مجموعات إلكترونية لإثارة الرأى العام وخلخلة النظام القائم للبلاد من خلال التعامل مع منظمات دولية فى الخارج، كما جاءت التحريات تؤكد انضمام المتهمين لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها"، وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد الشربيني ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي، وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



ويحاكم في القضية كل من هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عمارة وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنه فى عضون عامى 2017 و2018، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصرى للتغيير للتحريض ضد موْسسات الدولة، وأمدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة، والمتهمون جميعا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، وبثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس المصرى للتغيير عبر "فيس بوك" وصفحتى "بكره تسيبوا مصر وشبكة أخبار ضد الانقلاب وموقع يوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية، أخبارا ومقاطع وصورا تحرض ضد مؤْسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج أخبارا كاذبة".

