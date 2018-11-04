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ديني

هل زيارة المرأة للقبور حرام.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:29 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول "هل زيارة المرأة للقبور حرام".

أجاب عويضة خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز للمرأة أن تذهب لزيارة القبور، والسيدة عائشة كانت تزور قبر أبيها وأخيها، ولو كان حراما لكان أرشدها النبي لعدم زيارتها، فالشرع أجاز ذلك.

وتابع: بشرط ألّا تخرج المرأة التي تريد زيارة المقابر مُتزيِّنةً أو مُتعطِّرةً، بل يجب عليها أن تخرج مُتستِّرةً مُحتشمةً، وهو الحال الذي يجب أن تكون عليه في أحوالها جميعها أمام غير مَحارمها.
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