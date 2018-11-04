شعراوي: منتدى الشباب يقدم صورة رائعة عن الدولة المصرية

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية استضافة مصر لمنتدى شباب العالم للعام الثانى على التوالى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إن المنتدى أصبح حدثًا عظيمًا وفريدًا يقدم صورة رائعة عن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها فى جميع دول العالم، خاصة فى ظل استضافته حوالى 5000 شاب وشابة من أكثر من 160 دولة، مشيرا إلى أن مصر ستحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والسياحية والسياسية من استضافتها للمنتدى.



وأضاف شعراوى أن هناك بعض الدول الأوروبية التي أخذت نفس فكرة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وقامت بتنظيم منتديات عالمية للشباب ومنها إسبانيا، مشيرا إلى أن المنتدى هذا العام يجمع بين قادة المستقبل من الشباب وصانعي السياسات لمناقشة قضايا الشباب في إطار محاور السلام والتطوير والإبداع للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات.



وحول اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالشباب، أوضح أن الشباب فى مصر يشكلون نحو أكثر من 60٪ من عدد السكان، لافتا إلى أن القيادة السياسية والحكومة تضعان الشباب على رأس الأولويات، خاصة أن الاستثمار في رأس المال البشري، وعلى وجه التحديد تمكين الشباب يمثل الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.



وقال اللواء محمود شعراوي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص أيضًا منذ توليه القيادة على الاهتمام بالشباب المصري وفتح جميع قنوات التواصل معهم، حيث تم عقد ٦ مؤتمرات شبابية حوارية في عدد من المحافظات، والتي شهدت إزالة أي حواجز بين الشباب والرئيس والوزراء وكبار المسئولين.



وأضاف وزير التنمية المحلية أن "رؤية مصر 2030" تضع تمكين الشباب كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتم اتخاذ عدد من التدابير لخلق البيئة المواتية لمشاركة الشباب في تخطيط وتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة.



ووجه اللواء محمود شعراوي، كلمته للشباب المصري قائلا: "لديكم قدرة كبيرة على التغيير والنجاح، وتمتلكون المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والعزيمة لبناء غد أفضل لكم ولمصر".



وأضاف الوزير أن الشباب المصري لديه الحماس والطاقة الإيجابية والتي يحاول الرئيس السيسي الاستفادة منها في جميع المجالات والقطاعات بالدولة وتبادل الرؤى والأفكار معهم بصورة مستمرة، وتابع: "لدينا نماذج شبابية ملهمة في الكثير من المجالات وهم مستقبل الدولة المصرية".



وأوضح شعراوي أنه التقى على مدار الشهور الماضية لعدد كبير من الشباب بمقر الوزارة للاستفادة من الأفكار الجيدة والمبتكرة لحل العديد من المشكلات والتحديات بالإدارة المحلية.



وشدد الوزير على أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة المنتدى للعام الثانى له دلالة خاصة باعتبارها "مدينة السلام"، ومنها يوجه المنتدى رسالة جماعية للسلام والازدهار والتناغم والتقدم للعالم كله، كما أنها أصبحت نموذجًا يحتذي به عالميًا وتحولت الي مدينة صديقة للبيئة وتضاء بالطاقة الشمسية.



وأشاد شعراوي بتنوع الموضوعات والقضايا التي ستناقشها جلسات المنتدى، وعلى رأسها دور القوة الناعمة فى محاربة التطرف الفكرى والإرهاب وأجندة أفريقيا 2063 وآليات بناء المجتمعات والدول وفرص العمل فى عصر الذكاء الاصطناعى ودور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وكيف نبنى قادة المستقبل.



وردًا على سؤال حول حادث المنيا الإرهابي وتقديم الوفود المشاركة في المنتدى خالص تعازيها لمصر، قدم شعراوي خالص تعازيه لأسر الشهداء الذين سقطوا جراء هذا الحادث الغادر، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وشدد على أن تلك الحوادث لن تنال من إرادة الدولة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية واقتلاع الاٍرهاب من جذوره.

