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رياضة

فرج عامر يعلن إيقاف العمل بلجان نادي سموحة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:31 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، إيقاف العمل بلجان النادي السكندري حتى يتم تشكيل لجنة جديدة.

وغرد فرج عامر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قرر مجلس إدارة نادى سموحة إيقاف العمل بجميع لجان النادى لحين تشكيل اللجان الجديدة".

جدير بالذكر أن فريق سموحة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك.
فرج عامر يعلن إيقاف العمل بلجان نادي سموحة
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