الخشن: زيادة الطلب على أسمدة الموسم الشتوى وراء ارتفاع الأسعار

أكد محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الأسمدة خلال الأيام الماضية بقيمة 300 جنيه للطن،نظرا لدخول الزراعات الخاصة بالموسم الشتوى، لافتا إلى ارتفاع الأسعار لتصل إلى 5600 جنيه بدلا من 5300 جنيه للطن.



وأضاف الخشن،فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"،أن زيادة الطلب على الأسمدة الآزوتية للزراعات الشتوية السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار،ولا يوجد ضرر على الفلاحين ، وفور انتهاء الطلب ستستقر الأسعار، مشيرا إلى أن قيمة ال300 جنيها ليس ارتفاع كبير أو له تأثير كبير على السوق.



ولفت إلى أن الأسمدة تتطلب حلولا جذرية لمنظومة التوزيع ،حجم الانتاج يبلغ 16 مليون طن سنويا،في حين يصل حجم الاستهلاك إلى 9 مليون طن سنويا، والباقي للتصدير .



وطالب بضرورة دعم صناعة الاسمدة وزيادة الاستثمار فى القطاع وتزامن ذلك مع دعم الفلاحين وتغير سياسة التوزيع .

