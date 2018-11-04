ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الخشن: زيادة الطلب على أسمدة الموسم الشتوى وراء ارتفاع الأسعار

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:30 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
ولاء عبد الكريم
أكد محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الأسمدة خلال الأيام الماضية بقيمة 300 جنيه للطن،نظرا لدخول الزراعات الخاصة بالموسم الشتوى، لافتا إلى ارتفاع الأسعار لتصل إلى 5600 جنيه بدلا من 5300 جنيه للطن.

وأضاف الخشن،فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"،أن زيادة الطلب على الأسمدة الآزوتية للزراعات الشتوية السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار،ولا يوجد ضرر على الفلاحين ، وفور انتهاء الطلب ستستقر الأسعار، مشيرا إلى أن قيمة ال300 جنيها ليس ارتفاع كبير أو له تأثير كبير على السوق.

ولفت إلى أن الأسمدة تتطلب حلولا جذرية لمنظومة التوزيع ،حجم الانتاج يبلغ 16 مليون طن سنويا،في حين يصل حجم الاستهلاك إلى 9 مليون طن سنويا، والباقي للتصدير .

وطالب بضرورة دعم صناعة الاسمدة وزيادة الاستثمار فى القطاع وتزامن ذلك مع دعم الفلاحين وتغير سياسة التوزيع .
loading...

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة.. قراصنة ينشرون دردشات 120 الف مستخدم على فيسبوك

السيسي: المعايير المزدوجة سبب نشوب الصراعات بين الدول.. فيديو

حقيقة حرمان جماهير الترجى من حضور إياب نهائى إفريقيا أمام الأهلى

اليوم.. أجيرى يعلن قائمة اللاعبين المحليين للمنتخب

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

تعليق صادم من محمد يوسف على شكوى الاتحاد التونسي ضد أزارو

رسميا .. الاتحاد التونسي يشكو أزارو وحكم الأهلي والترجي للكاف

مانشستر سيتي يسعى للسيطرة على صدارة البريميرليج أمام ساوثهمبتون

أغرب طلب لصحيفة أمريكية من ترامب

الرئيس السيسي: التآخي والعيش المشترك أهم عناصر بناء السلام الاجتماعي.. فيديو

فرج عامر يعلن إيقاف العمل بلجان نادي سموحة

الترجي التونسي يكشف عدد جماهير لقاء العودة مع الأهلي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة: مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل.. فيديو وصور

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

فيديو

ألاند: منتدى شباب العالم منصة هامة للتواصل مع الشباب.. فيديو
صاحبة أطول غطسة في العالم: قابلت أعداء النجاح وأسعى للالتحاق بـ طب أعماق البحار.. فيديو
شكري: أجندة إفريقيا 2063 تقضي على الفقر في القارة.. فيديو
سامح شكري: أجندة 2063 حققت اكتفاء التجارة الحرة بقارة افريقيا.. فيديو
شكري: الرئيس السيسي النصير الأول لتمكين المرأة في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟