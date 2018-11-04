بعد إشادة الرئيس بالسادات.. رواد تويتر: حافظ على بلاده بالسلام

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بجلسة "دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام" اليوم، الأحد، برؤية الرئيس السادات التى كانت مبنية على وجود الصراع وبناء السلام، والذى يعد عملا متفردا فى عصره، معلقًا: "مكانش حد يتصور إن السادات فكرته فى السلام تكون مقبولة فى المنطقة، ولكن هذه تجربته وبالتالى عندما تحرك فى السلام فإنه تحرك بإيجابية ودفع الثمن بالجهد الذى يثابر عليه حتى توصل إلى اتفاقية السلام مع إسرائيل".



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج #السادات بعد كلمة الرئيس السيسي، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.



وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر "#السادات الله يرحمه دفع تمن اختياره للسلام".



وغرد آخر: "#السادات أنا لم أحضر فترة السادات لكن بعد ما كبرت معظم الناس تتكلم على جمال عبد الناصر، فكان عندى فضول أعرف مين هو أنور السادات وعرفت إنه إنسان حافظ على بلاده رغم معارضة الدول العربية كلها لقرار السلام".



وقال آخر: "#السادات انتصر وأعاد الأرض وأصر على أن يعيش الشعب بعده فى سلام".

