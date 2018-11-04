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رياضة

محمد يوسف يكشف آخر استعدادات الأهلي للسفر لتونس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:29 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تواصل هاتفيًا مع السفير المصري في تونس نبيل حبشي، ؛ من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تونس.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس صباح بعد غدٍ الثلاثاء؛ لمواجهة الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف يوسف أنه تلقى تأكيدات من السفير المصري في تونس بشأن ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وتأمينها بالشكل الأمثل، وتوفير كافة سبل الراحة لها من أجل توفير المناخ المثالي لدعم الفريق في مباراة العودة.

وأوضح أن سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي سيسبق بعثة الأهلي إلى تونس؛ للاطمئنان على الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وتأمينها وتحركاتها، وأيضا ملاعب التدريب وغيرها من الأمور الإدارية المتعلقة برحلة الفريق إلى تونس.
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