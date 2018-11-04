مدرب منتخب الطائرة يكشف أسباب التتويج بالبطولة العربية

أعرب حسام عبد العزيز المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول للكرة الطائرة، عن سعادته البالغة بعد التتويج بلقب البطولة العربية للمنتخبات، التي أقيمت على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في ظل مشاركة 7 منتخبات عربية.



وأكد عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن المنتخب الوطنى يستحق التتويج بلقب البطولة العربية عن جدارة واستحقاق موضحا رضاه عن المستوى الذي ظهر به اللاعبون طوال مشوار البطولة.



وقال عبد العزيز أن لاعبي مصر أبطال، مؤكدًا أنهم رجال بمعنى الكلمة، نظرًا لما حققوه من نجاح في تحقيق الفوز بجميع المباريات منذ الجولة الأولى، وحتى المباراة الختامية أمام المنتخب البحريني.



وأضاف: "المباراة الختامية أمام البحرين، كانت قوية واتسمت بالندية، خاصة أن المنافس حقق الفوز في جميع المباريات طوال مشوار البطولة".



وأشار مدرب المنتخب إلى أنهم استعدوا جيدا قبل مواجهة المنتخب البحريني، وكان هدفهم حصد اللقب، وبالفعل نجحوا في الفوز (3-1)، وحصد البطولة وهذا يرجع إلى إحساسهم بالمسئولية".



