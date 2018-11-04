تأجيل محاكمة 28 متهما في قضية إعلام الإخوان لجلسة أول ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 28 متهمًا، بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات "الشرق ومكملين والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لجلسة 1 ديسمبر المقبل لمرافعة الدفاع.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد الشربيني ومحمد عمار ود. خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





يحاكم في القضية كل من هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .



