ممثل النيابة في قضية إعلام الإخوان: المتهمون تلوثوا بانعدام الوطنية

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي،الى مرافعة ممثل نيابة امن الدولة احمد عبدالخالق فى محاكمة 28 متهما، بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات "الشرق ومكملين والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة.



واستهل ممثل النيابة كلماته قائلا: "المتهمون تلوثوا بانعدام الوطنية، بل وانضموا لمؤسسات وتنظيمات ضد الوطن، وقاموا بتأسيس ما أسموه بـ المجلس المصري للتغيير، واهمين المواطنين بقدرتهم علي قيادة شئون البلاد، وقائلين كلمات لا يعرفون قدره لاسيما محاولاتهم الدائمة في إيجاد ذريعة للسماح بالتدخل الأجنبي في شئون البلاد.



واستكمل ممثل النيابة، في سبيل الكرسي ارتدي المتهمين كافة انواع الاقنعة وجلسوا علي كافة الموائد وتحالفوا مع قوي الشر للإيقاع بالدولة، وجميعهم عملاء لكل ماهو غير مصري، مستخدمين عدة محاور لتنفيذ أعمالهم بين الحملات الدعائية والإعلامية والحشد للتظاهرات الفوضوية، وبث الأخبار المغلوطة علي الأوضاع الداخلية لمصر، وإقامة دعاوي دولية بالخارج، وترديد إشاعات لا أساس لها ومن بينها حملات مصر العطشانة والعديد من الحملات لتشويه صورة مصر في الخارح.



وأستطرد ممثل النيابة، ان المتهم الاول نقل تكليفاته وناقش مع أعضاء جماعته تنظيم الحملات الإعلامية وبث الأخبار المغلوطة علي الأوضاع الداخلية للبلاد، كما نظم دورات فكرية لأعضاء الجماعة عبر الشبكة الدولية متواصلين مع بعض المنظمات الدولية وبعض الدول الغربية، وسلموهم ملفات كاذبة عن وجود انتهاكات في البلاد، مطالبين وقف المعونات.



وأكد ممثل النيابة أن الجماعة أقامت ترسانتها الإعلامية لتشويه صورة مصر ونشر سموم وادعاءات حول الأوضاع الاقتصادية، كما تضمنت أوراق الدعوي أمر إحالة شمل مجموعة من الجنايات المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون العقوبات.



وتابع إن اللجان التابعة للمجلس المصرى للتغيير أنشأت صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعية، وقاموا بنشر تحركات المجلس عليها بالخارج وقاموا بتنظيم دورات تدريبية لأعضائها واعترف المتهم السادس والثامن عشر انهم شاركوا فى مجموعات إلكترونية لإثارة الراى العام وخلخلة النظام القائم للبلاد من خلال التعامل مع منظمات دولية فى الخارج، كما جاءت التحريات تؤكد انضمام المتهمين لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ،وطالب ممثل النيابة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد الشربيني ومحمد عمار ود. خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



ويحاكم في القضية كل من هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .



كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في امر الاحالة انه فى عضون عامى 2017 و2018 ان المتهم الاول اسس وتولى قيادة جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها منع موْسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسة اعمالها بانه اسس جماعة المجلس المصرى للتغير للتحريض ضد موْسسات الدوله ، وامدوا جماعة ارهابية بمعلومات مادية بالاموال مع علمهم بما تدعو اليها تلك الجماعة ، والمتهمون جميعا روجوا لاغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى و بثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس المصرى للتغير عبر ال " فيس بوك " وصفحتى "بكرة تسيبوا مصر وشبكة أخبار ضد الانقلاب وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية أخبار ومقاطع وصورة تحرض ضد مؤْسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج اخبار كاذبة.