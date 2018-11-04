ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قطر تجري تغييرات واسعة بقطاع الطاقة قبل ساعات من عقوبات أمريكا ضد إيران

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:08 م
أمير قطر
أمير قطر
رويترز
قرر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إعادة تشكيل مجلسي إدارة شركة الطاقة الوطنية العملاقة قطر للبترول وصندوق الثروة السيادي للبلاد جهاز قطر للاستثمار.

وأصدر تميم أمرا بتعيين سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية قطر للبترول، في منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة.

كما عينت قطر علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني في منصب وزير التجارة والصناعة.

يأتي ذلك قبل يوم واحد من فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران وتحذير إدارة ترامب الدول المتعاملة مع إيران من أن تطالها العقوبات، وتتمير الدوحة بعلاقة قوية مع طهران تأسست على دعمهم المشترك للإرهاب.
loading...

ترشيحاتنا

تعديل وزاري مفاجئ في قطر

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

خبير يطالب بإعلان شرم الشيخ مدينة عالمية للمؤتمرات والمعارض

ننشر معايير منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

نصائح للتعامل مع الشبورة الكثيفة

حقيقة حرمان جماهير الترجى من حضور إياب نهائى إفريقيا أمام الأهلى

جنازة وراء الاحتفال بـ عيد الحب المصري

سعر العملات في مصر اليوم

رجل يعود إلى منزله بعد دفنه بشهرين

شكري: الرئيس السيسي النصير الأول لتمكين المرأة في مصر.. فيديو

الأهلي: العلاقة مع الترجي التونسي تاريخية ولا تقبل التشكيك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة: مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل.. فيديو وصور

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

فيديو

شكري: أجندة إفريقيا 2063 تقضي على الفقر في القارة.. فيديو
سامح شكري: أجندة 2063 حققت اكتفاء التجارة الحرة بقارة افريقيا.. فيديو
شكري: الرئيس السيسي النصير الأول لتمكين المرأة في مصر.. فيديو
شاهد..السيسي يصل جلسة أجندة أفريقيا ويوجه اعتذارا لوزير الخارجية
رئاسة الجمهورية: الشباب يحظى بإهتمام بالغ من السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟