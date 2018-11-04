قطر تجري تغييرات واسعة بقطاع الطاقة قبل ساعات من عقوبات أمريكا ضد إيران

قرر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إعادة تشكيل مجلسي إدارة شركة الطاقة الوطنية العملاقة قطر للبترول وصندوق الثروة السيادي للبلاد جهاز قطر للاستثمار.





وأصدر تميم أمرا بتعيين سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية قطر للبترول، في منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة.





كما عينت قطر علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني في منصب وزير التجارة والصناعة.



