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تعليم

رئيس جامعة المنوفية: شباب منتدى شرم الشيخ قادرون على بناء المستقبل

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:28 م
صدى البلد
قسم التعليم
شارك الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، في فعاليات اليوم الثانى من منتدى شباب العالم 2018 المنعقد بشرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وإلتقى مبارك بالعديد من المشاركين فى أعمال المنتدى، كما حرص على لقاء الشباب من مختلف الدول، مشيدا بما يتمتع به الشباب من قدرات فائقة على الحوار والمشاركة الفعالة والقدرة على مواجهة التحديات، والمساهمة فى تطوير الدول وبناء المستقبل.

وشدد مبارك على أهمية الاستفادة من هذا الملتقى العالمى الذى يعد فرصة جيدة لتبادل الأفكار والخبرات وإطلاق طاقاتهم وابداعاتهم، والمشاركة بتجاربهم فى العمل التطوعى للتغلب على التحديات التى تواجه العالم انطلاقا من مصر بلد الأمن والأمان.
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