ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

المنيا تبدأ إجراءات تطوير مدينة العمال بإخلاء الوحدات السكنية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:06 م
صدى البلد
ايمن رياض
اعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن بدء وحدة تطوير العشوائيات التابعة لديوان عام المحافظة إجراءات تطوير منطقة مدينة العمال وعمارات الإيواء التي تقع بحي جنوب مدينة المنيا والملاصقة لمنطقة عشش محفوظ.

وناشد محمد سيد رئيس المركز، شاغلي الوحدات السكنية بعمارات الإيواء الوارد أسمائهم بكشوف حصر اللجنة المشكلة بقرار السيد المحافظ رقم 906 لسنة 2016 ضرورة التوجه إلي وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام محافظة المنيا حتي الثلاثاء 6/11/2018، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء لإنهاء إجراءات إخلاء الوحدات السكنية وتقديم كافة المستندات المطلوبة تمهيدا لبدء إجراءات التسكين بالوحدات المخصصة لهذا الغرض.

وأشار رئيس المركز، انه في حالة عدم الحضور في تلك الفترة سيتم اعتبار تلك الوحدات مغلقه وغير مشغولة ولا يحق لمن وردت أسمائهم بكشوف الحصر المطالبة بأي وحدات سكنيه بديله أو أي تعويضات في هذا الشأن.

وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد التقى الاسبوع الماضي بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، لمناقشة الإجراءات التي تمت بمشروع تطوير مدينة العمال للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع والذي تصل تكلفته التقديرية حوالي 77 مليون و329 ألف جنيه.

يذكر أن، تطوير المنطقة يشمل بناء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتي تمثل خطرًا على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة أدمية وصالحة للعيش بها، وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن ( 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي ) باجمالى 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة .
loading...

ترشيحاتنا

هل هناك صلاة يصليها الإنسان ليرى الرسول فى المنام ؟ علي جمعة يجيب

سامح شكري: أجندة 2063 حققت اكتفاء التجارة الحرة بقارة افريقيا.. فيديو

حكم احتفاظ المسافرين بطعام وبطاطين شركات الطيران

جنازة وراء الاحتفال بـ عيد الحب المصري

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

النقض تؤيد المشدد والمؤبد للمتهمين فى "أحداث مجلس الوزراء"

قطر تجري تغييرات واسعة بقطاع الطاقة قبل ساعات من عقوبات أمريكا ضد إيران

السيسي: نرفض التمييز الديني في مصر .. فيديو

الصحف الإماراتية: فساد قطر يورط رئيس الفيفا بفضيحة مدوية.. الإمارات تستعد لرحلة ما بعد المريخ.. قرقاش: لدينا فرصة نادرة لتحقيق استقرار حقيقي بالمنطقة.. انهيار حوثي كبير في الحديدة

رسميا .. الاتحاد التونسي يشكو أزارو وحكم الأهلي والترجي للكاف

في عيد ميلاده.. حلم الأبوة سبب انفصال محمد حماقي عن زوجته

5 لاعبين ينتظرون عدل أجيرى فى قائمة المنتخب.. تعرف عليهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة: مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل.. فيديو وصور

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

فيديو

شكري: أجندة إفريقيا 2063 تقضي على الفقر في القارة.. فيديو
سامح شكري: أجندة 2063 حققت اكتفاء التجارة الحرة بقارة افريقيا.. فيديو
شكري: الرئيس السيسي النصير الأول لتمكين المرأة في مصر.. فيديو
شاهد..السيسي يصل جلسة أجندة أفريقيا ويوجه اعتذارا لوزير الخارجية
رئاسة الجمهورية: الشباب يحظى بإهتمام بالغ من السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟