المنيا تبدأ إجراءات تطوير مدينة العمال بإخلاء الوحدات السكنية

اعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن بدء وحدة تطوير العشوائيات التابعة لديوان عام المحافظة إجراءات تطوير منطقة مدينة العمال وعمارات الإيواء التي تقع بحي جنوب مدينة المنيا والملاصقة لمنطقة عشش محفوظ.



وناشد محمد سيد رئيس المركز، شاغلي الوحدات السكنية بعمارات الإيواء الوارد أسمائهم بكشوف حصر اللجنة المشكلة بقرار السيد المحافظ رقم 906 لسنة 2016 ضرورة التوجه إلي وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام محافظة المنيا حتي الثلاثاء 6/11/2018، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء لإنهاء إجراءات إخلاء الوحدات السكنية وتقديم كافة المستندات المطلوبة تمهيدا لبدء إجراءات التسكين بالوحدات المخصصة لهذا الغرض.



وأشار رئيس المركز، انه في حالة عدم الحضور في تلك الفترة سيتم اعتبار تلك الوحدات مغلقه وغير مشغولة ولا يحق لمن وردت أسمائهم بكشوف الحصر المطالبة بأي وحدات سكنيه بديله أو أي تعويضات في هذا الشأن.



وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد التقى الاسبوع الماضي بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، لمناقشة الإجراءات التي تمت بمشروع تطوير مدينة العمال للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع والذي تصل تكلفته التقديرية حوالي 77 مليون و329 ألف جنيه.



يذكر أن، تطوير المنطقة يشمل بناء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتي تمثل خطرًا على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة أدمية وصالحة للعيش بها، وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن ( 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي ) باجمالى 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة .