استجابة لشكاوى المواطنين.. الجيزة ترفع مخلفات القمامة بمنطقة الرماية

طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالدفع بفرق وعمال النظافة لرفع المخلفات المتواجدة بمنطقة الرماية بالهرم، ومنطقة مصنع المكرونة بالعمرانية.



جاء ذلك استجابة لشكاوى المواطنين لخدمة الشكاوى التي خصصتها محافظة الجيزة بشأن انتشار وتراكم القمامة في مناطق الرماية بحي الهرم ومنطقة مصنع المكرونة بحي العمرانية.



وكلف محافظ الجيزة مسئولى الأحياء بضرورة المرور الدورى على المنطقة لرفع اى مخلفات منها اولًا باول .