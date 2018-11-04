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رياضة

براءة الحكم الجزائري من ركلة جزاء أزارو.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:20 م
الجزائرى مهدى عبيد
الجزائرى مهدى عبيد
عمرو الحلوانى
أظهر فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تعرض وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى شد "واضح" من جانب مدافع فريق الترجي التونسي، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء الجمعة في ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويشير الفيديو إلى صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الجزائري مهدي عبيد، للأهلى فى ظل الشد الواضح من جانب مدافع الترجى لوليد أزارو الذى كان فى طريقه إلى الكرة.

وسادت حالة من الجدل الشارع الكروي الأفريقي نتيجة هذه الكرة، وانقسم المتابعون إلى جزئين هناك من يشير إلى أنها ركلة جزاء صحيحة والبعض الآخر يرى عكس ذلك تماما.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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