القبض على تاجر أستروكس بحوزته 250 جراما في السويس

ألقت مديرية أمن السويس، على تاجر مخدرات بحوزته 250 جراما من الأستروكس، وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير ادارة البحث الجنائي، بتمكن المقدم على جابر رئيس مباحث قسم الأربعين، من إسقاط تاجر مخدرات بحوزته 250 جراما من مخدر الاستروكس القاتل.





أكدت التحريات قيام المدعو " س.م.ج " مقيم منطقة الدندراوى متخذا من منطقة سكنه ومناطق أخرى مسرحا لمزاولة نشاطه المشبوه تحرر محضر بالتحريات و بعرض التحريات على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهم ما يحوزه أو يحرزه من ثمة مواد مخدرة.





خرجت مأمورية سرية وتم إعداد الأكمنة ومراقبة الأماكن التى يتردد عليها المتهم إلى أن تم مداهمة وكر المتهم ليلا وبتفتيش المنزل عثر على مخزن سري بداخله كمية من مخدر "الاستروكس" وزنت حوالى ربع كيلو جميعها مغلفة ومعدة للبيع وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح.



