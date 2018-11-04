ألمانيا تخسر 727 مليون دولار شهريا بسبب العقوبات على روسيا

نشرت صحيفة "دويتشه فيرتشافت ناخرشتن"، الألمانية تقريرا كشفت خلاله، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا تكلف ألمانيا نحو 727 مليون دولار شهريا، وذلك وفقا لتقرير من معهد الإقتصاد العالمى فى مدينة كيل.



كشف التقرير أن خسائر الحكومة الألمانية تعادل 0.8 % من الصادرات لتكون بذلك ألمانيا أكثر البلاد الأوروبية تضررا من العقوبات ضد موسكو ،حيث تقدر خسائرها بمعدل 40% مقارنة بها لدول الغرب.



تأثرت دول أوروبية أخرى بنسب أقل مثل فرنسا، واعتبر الخبير الإقتصادى الألمانى جوليان هينز بأن العقوبات ضد روسيا ليست السبب المباشر فى الخسائر الألمانية و إنما الصعوبات التى تواجهها الشركات الألمانية فى التجارة مع روسيا.