ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ألمانيا تخسر 727 مليون دولار شهريا بسبب العقوبات على روسيا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:26 م
بوتين وميركل
بوتين وميركل
لانا طارق
نشرت صحيفة "دويتشه فيرتشافت ناخرشتن"، الألمانية تقريرا كشفت خلاله، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا تكلف ألمانيا نحو 727 مليون دولار شهريا، وذلك وفقا لتقرير من معهد الإقتصاد العالمى فى مدينة كيل.

كشف التقرير أن خسائر الحكومة الألمانية تعادل 0.8 % من الصادرات لتكون بذلك ألمانيا أكثر البلاد الأوروبية تضررا من العقوبات ضد موسكو ،حيث تقدر خسائرها بمعدل 40% مقارنة بها لدول الغرب.

تأثرت دول أوروبية أخرى بنسب أقل مثل فرنسا، واعتبر الخبير الإقتصادى الألمانى جوليان هينز بأن العقوبات ضد روسيا ليست السبب المباشر فى الخسائر الألمانية و إنما الصعوبات التى تواجهها الشركات الألمانية فى التجارة مع روسيا.
loading...

ترشيحاتنا

الترجي التونسي يكشف عدد جماهير لقاء العودة مع الأهلي.. صور

الإقامة والإعلام ممنوعين في الفندق.. الأهلي يعلن عن برنامج رحلته لتونس

الرئيس السيسي يعقب علي حادث المنيا الإرهابي.. فيديو

بعد تألقها في نقطة تلاقي بمنتدى الشباب.. معلومات لا تعرفها عن ريم مصطفى

رسميا .. الاتحاد التونسي يشكو أزارو وحكم الأهلي والترجي للكاف

شكري: أجندة إفريقيا 2063 تقضي على الفقر في القارة.. فيديو

سامح شكري: أجندة 2063 حققت اكتفاء التجارة الحرة بقارة افريقيا.. فيديو

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

السيسي: المنتدى أحد سبل التواصل مع الشباب واكتشاف قدراته.. فيديو

ننشر معايير منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية

السيسي: المعايير المزدوجة سبب نشوب الصراعات بين الدول.. فيديو

فضيحة جديدة.. قراصنة ينشرون دردشات 120 الف مستخدم على فيسبوك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة: مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل.. فيديو وصور

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

فيديو

ألاند: منتدى شباب العالم منصة هامة للتواصل مع الشباب.. فيديو
صاحبة أطول غطسة في العالم: قابلت أعداء النجاح وأسعى للالتحاق بـ طب أعماق البحار.. فيديو
شكري: أجندة إفريقيا 2063 تقضي على الفقر في القارة.. فيديو
سامح شكري: أجندة 2063 حققت اكتفاء التجارة الحرة بقارة افريقيا.. فيديو
شكري: الرئيس السيسي النصير الأول لتمكين المرأة في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟