تعرف على حكم تكفير المسلم لأخيه

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تكفير المسلم لأخيه ذنب عظيم، واعتداء على إنسانيته.





وأضاف "عبدالسميع"في إجابته عن سؤال سيدة عبر لقائه برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، " ما حكم تكفير المسلم لاخيه ؟"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من وصف المسلم بالكافر في حديثة الشريف أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ.



