ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على حكم تكفير المسلم لأخيه

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:24 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تكفير المسلم لأخيه ذنب عظيم، واعتداء على إنسانيته.

وأضاف "عبدالسميع"في إجابته عن سؤال سيدة عبر لقائه برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، " ما حكم تكفير المسلم لاخيه ؟"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من وصف المسلم بالكافر في حديثة الشريف أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ.

وأوضح أمين الفتوى أنه لا يجوز للمسلم أن يكفر اخاه من خلال الحكم على انطباعاته الظاهرية، لأن أي شخص معرض أن يقدم على فعل مكفر دون قصده أو علمه به، لذلك يتجنب كل علماء الفقه مسألة الوصف بالكفر.
loading...

ترشيحاتنا

صاحبة أطول غطسة في العالم: قابلت أعداء النجاح وأسعى للالتحاق بـ طب أعماق البحار.. فيديو

أغرب طلب لصحيفة أمريكية من ترامب

مانشستر سيتي يسعى للسيطرة على صدارة البريميرليج أمام ساوثهمبتون

شكري: أجندة إفريقيا 2063 تقضي على الفقر في القارة.. فيديو

شعراوي: منتدى الشباب يقدم صورة رائعة عن الدولة المصرية

فرج عامر يعلن إيقاف العمل بلجان نادي سموحة

شكري: الرئيس السيسي النصير الأول لتمكين المرأة في مصر.. فيديو

محمود فايز لـ الجماهير: التحكيم يوم لك ويوم عليك

الأرصاد تعلن عن موعد سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع.. فيديو

حسن الرداد ودينا الشربيني يزوران كندة علوش لتهنئتها بحياة

النقض تؤيد المشدد والمؤبد للمتهمين فى "أحداث مجلس الوزراء"

هدايا مجنونة لزوجك في عيد الحب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة: مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل.. فيديو وصور

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

فيديو

ألاند: منتدى شباب العالم منصة هامة للتواصل مع الشباب.. فيديو
صاحبة أطول غطسة في العالم: قابلت أعداء النجاح وأسعى للالتحاق بـ طب أعماق البحار.. فيديو
شكري: أجندة إفريقيا 2063 تقضي على الفقر في القارة.. فيديو
سامح شكري: أجندة 2063 حققت اكتفاء التجارة الحرة بقارة افريقيا.. فيديو
شكري: الرئيس السيسي النصير الأول لتمكين المرأة في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟