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أخبار البلد

داليا زيادة: مبادرة السيسي للعودة للإنسانية هدفها التفاعل بين جميع البشر

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:27 م
صدى البلد
أماني نوار
قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إنها تؤيد مبادرة الرئيس السيسي للعودة للإنسانية كأساس للتفاعل بين البشر على وجه الأرض، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الجغرافية، لأننا جميعا في النهاية أبناء آدم وحواء، واختلافاتنا يجب أن تكون مصدر رفاهية لشعوب الأرض.

وأضافت داليا زيادة في تصريح لـ"صدى البلد" أن ما يحدث الآن هو العكس تمامًا وأصبحت هذه الاختلافات التي ولدنا بها ولم نختارها لأنفسنا هي سبب كل المشاكل التي يواجهها العالم اليوم مرورًا بالمشكلات الاجتماعية البسيطة وحتى مشاكل عالمية ضخمة مثل تهديد الإرهاب والتعصب لكن التحدي الكبير الآن هو ضرورة إيجاد أفكار مبدعة وغير تقليدية لتحقيق العودة المنشودة لإنسانيتنا.

وتابعت: "أعتقد أنه يجب التركيز على التربية والتعليم كأدوات أساسية لإنتاج أجيال أقل تعصبًا وأكثر تحررًا وانفتاحًا على الآخر، وبالتوازي مع ذلك يجب أن يقوم الإعلام بدوره المهم في توعية الناس بذلك".
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