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رياضة

برشلونة يجدد اهتمامه بضم لاعب تشيلسي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:35 م
صدى البلد
إسراء أشرف
جدّد نادي برشلونة الإسباني، رغبته في التعاقد مع ديفيد لويز لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، نقلًا عن صحيفة إكسبريس البريطانية، فإن البارسا يريد الحصول على خدمات لويز لتدعيم صفوفه خلال يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ 31 عامًا، ينتهي عقده مع تشيلسي نهاية الموسم الحالي، لذلك البلوز سيوافق على رحيل اللاعب للبارسا في يناير، خوفًا من أن يرحل مجانًا بالصيف المقبل.

ولفتت سبورت إلى أن هناك معلومات تشير إلى عدم اهتمام اللاعب بتجديد عقده مع تشيلسي، وتنص سياسة النادي على التجديد لمدة عام إضافي للاعبين الذين تخطوا الـ30 عامًا، وهذا ما يرفضه اللاعب.

وأختتمت الصحيفة حديثها بأن لويز يشعر في الوقت الحالي بسعادة مع تشيلسي تحت قيادة الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني، الذي يمنحه الكثير من الدقائق للمشاركة مع البلوز.
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