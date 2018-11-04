ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بسام راضي: التجربة المصرية فريدة.. والمنتدى امتداد للمؤتمرات الناجحة.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:04 م
صدى البلد
توك شو
أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية يعد امتداداً لمؤتمرات الشباب الناجحة الوطنية على المستوى المحلي ومستوى المحافظات.

وأضاف "راضى" خلال لقائه فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عبر فضائية "النيل" اليوم الأحد، أن المنتدى هذا العام تضاعف فيه عدد المشاركين من الشباب ويمتاز بتنوع المواضيع، موضحٌا أن المنتدى يدعو للتعاون والتعايش السلمي وقبول الآخر. 

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن العنوان الرئيسي للمؤتمر هذا العام هو المستوحى من كتاب المؤرخ "ميلاد حنا" الاعمدة السبعة للشخصية المصرية، وأن التجربة المصرية تجربة فريدة لان الاعمدة السبعة تتحدث عن انتماءات جغرافية ما بين أفريقيا والبحر المتوسط والعالم العربى . 

ولفت إلى أن المنتدى يدعو لنبذ العنف والانغلاق وتبادل الأفكار بين شباب العالم.

loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

الكاف ينفي إيقاف الحكم الجزائرى مهدي عبيد بسبب مباراة الأهلى والترجي

5 لاعبين ينتظرون عدل أجيرى فى قائمة المنتخب.. تعرف عليهم

بث مباشر.. جلسة ما بعد النزاعات والحروب بحضور السيسي

مجددا.. أجيري يصفع وليد سليمان ويستبعده من مواجهتي تونس والإمارات

ياسمين صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير خاصة.. صور

ترتيبات أمنية مشددة فى تونس لاستقبال إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا

تعليق صادم من محمد يوسف على شكوى الاتحاد التونسي ضد أزارو

الترجي التونسي يكشف عدد جماهير لقاء العودة مع الأهلي.. صور

المتهم بتصوير السيدات داخل غرفة الملابس: الجميع يشهد بأخلاقي وسمعتي

ننشر تفاصيل تصفية الخلية الإرهابية المنفذة لحادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا.. صور

النقاب عادة أم عبادة .. 12 دولة تحظر ارتداءه في الأماكن العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

فيديو

دي ميستورا: الإعمار النفسي للسوريين أهم من عمليات البناء .. فيديو
رافول: يجب العمل على تحقيق الإنماء المتكامل بعيدًا عن السياسة .. فيديو
ممثل الرئيس اللبناني يشيد بفكر السيسي تجاه الشباب .. فيديو
شكري: استئصال الإرهاب الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة ..فيديو
انطلاق فعاليات جلسة ما بعد الحروب والنزاعات بحضور السيسي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟