بسام راضي: التجربة المصرية فريدة.. والمنتدى امتداد للمؤتمرات الناجحة.. فيديو

أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية يعد امتداداً لمؤتمرات الشباب الناجحة الوطنية على المستوى المحلي ومستوى المحافظات.





وأضاف "راضى" خلال لقائه فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عبر فضائية "النيل" اليوم الأحد، أن المنتدى هذا العام تضاعف فيه عدد المشاركين من الشباب ويمتاز بتنوع المواضيع، موضحٌا أن المنتدى يدعو للتعاون والتعايش السلمي وقبول الآخر.





وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن العنوان الرئيسي للمؤتمر هذا العام هو المستوحى من كتاب المؤرخ "ميلاد حنا" الاعمدة السبعة للشخصية المصرية، وأن التجربة المصرية تجربة فريدة لان الاعمدة السبعة تتحدث عن انتماءات جغرافية ما بين أفريقيا والبحر المتوسط والعالم العربى .





ولفت إلى أن المنتدى يدعو لنبذ العنف والانغلاق وتبادل الأفكار بين شباب العالم.