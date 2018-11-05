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برلمان

برلماني: تطبيق قانون المرور الجديد سيطبق بعد 3 سنوات

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:09 ص
اللواء يحيى كدوانى
اللواء يحيى كدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن لجنة الدفاع والأمن القومي ناقشت حتى الآن 10 مواد من مشروع قانون المرور الجديد من إجمالي 96 مادة، مشيرًا إلى أن من المقرر أن تعقد جلسة حوار مجتمعي حول مشروع القانون بمشاركة 14 وزارة من الوزارات المعنية.

وتوقع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال شهرين، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، لإقراره.

وأكد كدوانى أن أهمية إصدار القانون تكمن في أنه سيرصد التجاوزات والجرائم التي تحدث أثناء المرور، بالإضافة إلى أنه سيقلل من الاعتماد على العنصر البشرى، وسيجعلنا نعتمد على التقنية الحديثة.

وأشار إلى أن ابرز مواد القانون تتمثل في وجود صندوق لدعم شراء السيارات الأجرة المتهالكة والتي مضى عليها عشرون عاما، بهدف شراء سيارات حديثة، على أن يتم دعم الصندوق من تراخيص السيارت الأجرة، بالإضافة إلى أن القانون لن يتم تطبيقه إلا بعد 3 سنوات حتى تكون هناك مهلة كافية لتهيئة البنية التحتية له من خلال إقامة ساحات انتظار وغيرها من الاستعدادت لتطبيقه.
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