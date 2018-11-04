بعد أن جفت الدموع.. الصحفيين العرب ينعي حمدي قنديل

نعى اتحاد الصحفيين العرب، الإعلامي الكبير حمدي قنديل، بعد حياة حافلة بالأعمال الإعلامية البارزة ومن أهمها "قلم رصاص"، "اسكاي نيوز عربية"، "ليل الخميس"، "رئيس التحرير" حيث كان صحفيًا وإعلاميًا من الطراز الأول.





وقال الاتحاد فى بيان رسمى اليوم، وبعد 4 أيام من الوفاة، إن قنديل اشتهر بتقديم برامج تلفزيونية تحلل وترصد الأوضاع السياسية والاجتماعية العربية.





كما حصل على عدة جوائز إعلامية من مؤسسات صحفية عربية، وتقلد الفقيد عددًا من المراكز الهامة كرئيس لاتحاد إذاعات الدول العربية وكمدير للإعلام في منظمة اليونسكو .



