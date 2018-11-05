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بين الناس

شاهد .. مصرع طفلة بسبب تلال القمامة بشبرا الخيمة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:24 م
صدى البلد
كريم ناصر - عدسة :أيهاب اشرف
"الزبالة فى شارع الوحدة اتسببت فى موت بنت" كلمات تحمل معانى الحزن والألم بدأ بها ٱهالى شارع الوحدة بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية شكاوهم من تراكم القمامة المستمر بالشارع .

ورصدت عدسة صدى البلد شكاوى اهالى المنطقة المستمرة من الروائح الكريهة والحشرات وإغلاق الطرق الناتج عن القمامة .

وبدأ "محمود أحمد" أحد سكان الشارع شكواه قائلا "الزبالة مشكلة شبرا الخيمة كلها " موضحا ان القمامة بشارع الوحدة لا ترفع بٱنتظام ، فٱحيانا يرفعها الحى كل أسبوع وأحيانا تترك بالاشهر دون رفعها ،مايعرقل حركة السير و يغلق الشارع .

وأضاف "محسن محمد" أن شارع الوحدة والشارع الجديد يعانون من عدم وجود صناديق قمامة وعدم اهتمام شركة النظافة والحى بهم ، ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحى.

و ٱشار "كرم سيد" الى حادثة سير تسببت بها القمامة ادت الى مقتل "طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات بسبب ٱغلاق القمامة لشارع الوحدة ، مضيفا انه تم تقديم العديد من الشكاوى للحى من القمامة و تراكمها ولكن جميعها بلا رد .

وطالب المواطنون من رئيس الوزراء و الجهات المسئولة بالاهتمام بحى شبرا الخيمة و إزالة القمامة من شارع الوحدة و الحفاظ على نظافة الحى.
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