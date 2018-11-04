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مشاركة إفريقية بمنتدى الشباب: نبذل الجهد لإيصال التكنولوجيا للمناطق الريفية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قالت ايفيلين بوليل أحد المشاركين الأفارقة في منتدى شباب العالم، إنه باستخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، نستطيع أن نغير العالم، مؤكدة أن الشباب يتمتعون بمهارات كبيرة في استخدام هذه التقنيات.

وأضافت ايفيلين بوليل، في كلمتها خلال جلسة أجندة 2063 إفريقيا التي نريدها، في منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، أن الطريق ما زال طويلًا أمام الشباب.

وأوضحت أن التقنيات الحديثة والهواتف مازالت غير متاحة لسكان المناطق البعيدة والريفية، حيث مازال هناك المزيد من الجهد الكبير، لافتة إلى أن الشباب في بعض الأحيان يستخدمون الموبيلات والتكنولوجيا الرقمية دون الإنتاج، لكننا نحاول أن ندفعهم في هذا الاتجاه لتحقيق الازدهار لأفريقيا.

وأشارت إلى أننا بحاجة إلى التعاون معًا وتبادل الخبرات لتطوير القارة الأفريقية.
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