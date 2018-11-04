برلمانية: التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا دعوة لجذب الاستثمار الأجنبي

قالت النائبة نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى للتعاون مع جميع دول العالم وليس أوكرانيا فقط،مشيرة إلى أن التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا دعوة لجذب الدول إلى الاستثمار فى مصر.



وأضافت نادية هنري،فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،أن الدولة المصرية مهيئة للتعاون الاستثماري مع دول العالم، مشيرة إلى أنه لابد من التركيز على انفتاح الشركات الصغيرة والمتوسطة،فضلا عن الشركات الكبرى،والتركيز على الصناعات الحديثة وصديقة البيئة،من أجل تحقيق النمو الاقتصادى، وخفض نسبة البطالة داخل الدولة.



وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن محافظات الصعيد تحتاج إلى اهتمام أكبر من حيث إنشاء المصانع والمشاريع والاصلاح الزراعى ولابد من أخذها فى عين الاعتبار.

