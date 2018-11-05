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برلمان

خطة البرلمان تحذر من مؤامرة لإبعاد المستثمرين الأجانب عن مصر

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
النائب ياسر عمر وكيل
النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
القسم السياسي
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك مؤامرة من الخارج علي الاقتصاد مصري من خلال ابعاد المستثمرين الاجانب عن المنطقة العربية بأكملها، مشيرًا إلى أن هناك انخفاض في عدد المستثمرين في مصر خاصة وفي المنطقة كلها عامة.

وأضاف عمر في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن استضافة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة سحر نصر ورعايتها الرسمية للمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية الأول «بيزنكس 2018» خطوة إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبي، ولكن يجب الاهتمام أكثر بالمستثمرين المصريين وتركيز الضوء عليهم.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الاضطرابات في المنطقة حاليا تعمل علي خفض نسبة المستثمرين الاجانب في مصر، على الرغم من جهود الدولة المصرية في محاربة الإرهاب في المنطقة العربية بأكملها.

كانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت رعايتها الرسمية للمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية الأول «بيزنكس 2018»، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري بمركز المعارض والمؤتمرات «المنارة».

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، إن وزارة الاستثمار تعتزم عرض خريطتها الاستثمارية، وبرامج الإصلاح في مصر، وأبرز المؤشرات حول نمو الاستثمار في الفترة الماضية بالحقائق والأرقام، خلال مشاركتها بالمعرض لتوضيح المسار المستقبلي للمستثمرين في مصر.
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