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اقتصاد

التصديرى للعقارات: الأسعار فى مصر منخفضة مقارنة بدول المنطقة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، أن مستقبل مصر فى التصدير العقارى مبشر للغاية، لأن هناك وحدات متنوعة لمستويات مختلفة من الدخل بجميع المدن المصرية.

وأضاف شكرى فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن سعر العقارات فى مصر منخفض بالمقارنة بدول المنطقة مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث لا يتجاوز سعر المتر لأكثر الأماكن تميزا 2000 دولار للمتر، بينما لا يقل الحد الأدنى للمتر عن نفس الرقم بدول مثل الأردن وتونس والإمارات الرقم أكبر من هذا.

وأوضح شكرى أن حجم التصدير للعقارات فى العالم نحو 100 مليار دولار سنويا تقريبا نصيب الشرق الأوسط منها نحو 3% فقط، ونسعى لزيادة هذه النسبة ولأن تحصل مصر على نسبة كبيرة منها.

وتابع أن مصر تشهد حركة نمو وإنشاءات ضخمة ومشروعات قومية متعددة وإنشاء العديد من المدن الجديدة السياحية وبعضها بمواقع شديدة التميز مما يمنح مصر فرصة أكبر لتكون من أكبر دول المنطقة فى تصدير العقارات.
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