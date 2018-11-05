ندوة بعنوان الزواج المبكر وآثاره السلبية على المجتمع بالسويس

نظم مركز النيل للإعلام بالسويس ندوة حول الزواج المبكر وآثاره السلبية على المجتمع حاضر فيها الشيخ مصطفى الخولى مدير إدارة بالمنطقة الأزهرية وبحضور جمال عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية قرية عامر والسادة أعضاء الجمعية.



كما ناقشت الندوة الزواج المبكر كأحد الظواهر المنتشرة فى القطاع الريفية وهو يمارس لأسباب تقليدية او ثقافية أو دينية أو اقتصادية بينما يتجاهل الكثيرون ما يحمله الزواج المبكر من أخطار نفسية وجسمانية.



وتحدث فضيلة الشيخ عن التعريف بالزواج المبكر ومخاطره على المجتمع واستشهد سيادتك بالأحاديث الشريفة والآيات القرآنية ودار حوار بين السيدات والمحاضر حول خروج البنات من التعليم لتزويجهن وزواج القاصرات ورأى الدين فى الفتيات التى يتزوجن عرفى لانهم تحت السن القانونى وحذر الشيخ من معاقبة من يخالف الشرع والقانون خاصة فى زواج الفتيات.

