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برلمان

موازنة البرلمان: سحر نصر تقوم بجهود طيبة لدعم الاستثمار

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
النائب عصام الفقي
النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
القسم السياسي
أشاد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم الاستثمار، واتخاذ إجراءات وتوسعها في إنشاء خدمات وتساهيل للمستثمرين الأجانب، وتأتي رعايتها الرسمية للمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية الأول «بيزنكس 2018» لتؤكد دورها في إكمال برامج الإصلاح والتنمية للدولة المصرية.

وقال "الفقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الدولة كانت قد بدأت في عمل برامج للإصلاح الاقتصادي لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الشركات المحلية والأجنبية لإقامة مشروعات تساعد على النهوض بالسوق المصري، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود الصعوبات والاضطرابات التي تعوق مجال الاستثمار في مصر إلا أن الدولة تسعى جاهدة للتنمية في هذا المجال.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه استضافة ورعاية هذا النوع من المؤتمرات يكون عاملا قويا في الترويج لجذب المستثمرين الأجانب لمصر، كما أنه يأتي في إطار تنمية وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل جيدة للشباب.

كانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت رعايتها الرسمية للمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية الأول «بيزنكس 2018»، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري بمركز المعارض والمؤتمرات «المنارة».

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، إن وزارة الاستثمار تعتزم عرض خريطتها الاستثمارية، وبرامج الإصلاح في مصر، وأبرز المؤشرات حول نمو الاستثمار في الفترة الماضية بالحقائق والأرقام، خلال مشاركتها بالمعرض لتوضيح المسار المستقبلي للمستثمرين في مصر.
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