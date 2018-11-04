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تعليم

تعاون مشترك بين نقابة صيادلة المنوفية وصيدلة السادات

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
مروة فاضل
التقى اليوم عميد كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات الدكتور خالد أبوزيد ووكيل الكلية الدكتور محمد عبد الخالق ، رئيس لجنة الشباب بنقابة صيادلة المنوفية الدكتور محمود قصد، من أجل بحث سُبل التعاون المشترك بين كلية الصيدلة والنقابة وتدافر الجهود لتقديم فاعليات يستفيد منها طلاب الكلية والمجتمع الصيدلي بمركز السادات وأبناء مركز السادات.

وقال الدكتور محمود قصد، إن اللقاء ناقش تفعيل دور الكلية فى الخدمة المجتمعية والتوعية ودعم النقابة لهذا الدور الهام ، هذا ومن المقرر تنظيم زيارات علمية لمصانع الأدوية لطلاب الكلية وصيادلة السادات بالتعاون المشترك بين النقابة والكلية وشركات الأدوية فى نطاق المنوفية وخارجها. 

وأشار إلى أنه تم بحث دعم مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة بالمنوفية وضرورة رفع حالة الوعى لدى الشباب والمجتمع بالسادات، للاستفادة الصحية والمشاركة بالحملة، لبناء مجتمع صحى ومن المقرر تنظيم فاعليات وندوات مشتركة لهذا الهدف القومي  وإستثمار الخبرات العلمية بالكلية لرفع كفاءة المجتمع الصيدلي بالسادات ، من خلال تنظيم مؤتمرات طبية ودورات علمية.
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