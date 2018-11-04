تعرف على جائزة التميز الحكومي التي تمنحها وزارة التخطيط

بدأ المعهد القومي للإدارة، أحد الأذرع الإدارية والتدريبية لوزارة التخطيط، والذي يقوم بتنفيذ وإدارة مسابقات"جائزة مصر للتميز الحكومي" لعام 2018، في تلقي الترشيحات للجائزة بدءا من نوفمبر الحالي حتى نهاية ديسمبر 2018.





وتعد المشاركة في "جائزة مصر للتميز الحكومي" إجبارية لجميع الوزارات والمحافظات والجامعات المصرية الحكومية، وذلك من أجل العمل على وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات، تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.





ويقدم المعهد القومي للإدارة، مجموعة من جلسات وبرامج التوعية بالوزارات والمحافظات والجامعات للتعريف بالمسابقة وكيفية تأهيل المؤسسات والأفراد للاشتراك بها، وهي الجلسات التى بدأها المعهد القومى للإدارة في منتصف أكتوبر الماضي على أن تستكمل خلال الفترة المقبلة.





وتنقسم جائزة مصر للتميز الحكومي إلى خمس جوائز رئيسية هي جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع، وجميعها تأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال، يطبق مفاهيم الحوكمة يساهم بدوره في تحقيق التنمية ورضاء المواطن.





و يلي مرحلة الترشيح تقديم مجموعة من البرامج التدريبية للقيادات، وتدريب المؤسسات على التقدم للمسابقة، ثم مرحلة تقيييم للمتسابقين طبقًا لشروط كل مسابقة واستبعاد المؤسسات والأفراد التى لا تنـطبق عــليها الشروط.





ومن المقرر عرض نتيجة المسابقات بعد ذلك علي اللجنة العليا في سبتمبر 2019، ثم إعلان الفائزين في مسابقات "جائزة مصر للتميز الحكومى" في الاحتفالية المقرر إقامتها في أكتوبر 2019.



