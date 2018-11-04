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محمود عبد المجيد: سفراء إفريقيا يعمل على تحسين الصورة الذهنية للقارة السمراء.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:41 م
محمود عبد المجيد
محمود عبد المجيد
ندى فتح الله
قال محمود عبد المجيد، أحد المؤسسين لمؤسسة "حلم" إنه سافر إلى دولة غانا عام 2015 لتعليم الأطفال بشكل تطوعي، والعمل على رسم أحلامهم وتحديد مستقبلهم منذ الطفولة.

وأضاف "عبد المجيد"،في كلمته بجلسة "أجندة 2063 إفريقيا التي نريدها"، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، أنه من بعد تلك التجربة تكونت لديه مسؤولية كبيرة تجاه القارة الإفريقية، وتوصيل الصورة الحقيقية لمصر لباقي دول القارة والعكس صحيح، مشيرًا إلى أن الصورة الذهنية بمصر تجاه القارة كانت مختزلة في الفقر والجهل.

وأشار "عبد المجيد" إلى أنه من تلك النقطة السالفة الذكر أطلقوا برنامج "سفراء إفريقيا" الذي يعمل بدوره على التواصل مع الدول الإفريقية وقادتها لتحسين الصورة المتواجدة بين كافة الدول وبعضها،لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الشباب قد تقدم لهذا البرنامج، وقام بعضهم بالسفر والعمل على أهدافه، مشيرا إلى أن السفراء المصريين بكافة الدول التي قاموا بزيارتها قدموا لهم كافة أنواع المساعدة المطلوبة.
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