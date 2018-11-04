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حوادث

الجنايات تفض حرز خطاب مقابلة الشاطر وآن باترسون في التخابر مع حماس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:47 م
خيرت الشاطر _ إرهابي
خيرت الشاطر _ إرهابي
أحمد مهدي
واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".

وعرض رئيس محكمة الجنايات، أحراز القضية والتي من بينهم حرز عبارة عن تقرير ترجمة، مترجم للغة الانجليزية، والموضوع "طلب تحديد موعد لمقابلة سفير الولايات المتحدة، الراسل مكتب سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، إلي خيرت الشاطر، طلب من آن باترسون تحديد موعد مع خيرت الشاطر لمناقشة بعض العلاقات الاقتصادية الثنائية وتحديد طلب الموعد يوم 26 إبريل او 28 أو 29، يليه رد من خيرت الشاطر بتحديد الموعد في مكتب 3 مكرم عبيد شقة 8 يوم 29 إبريل 2012"، والصحيفة مبصومة بخاتم شعار الجمهورية نيابة أمن الدولة العليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
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