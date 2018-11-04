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برلماني: منتدى الشباب رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:45 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
فريدة محمد

أشاد ممتاز الدسوقي نائب صدفا والغنايم، بمنتدى شباب العالم المنعقد في مدينة السلام "شرم الشيخ"، باعتباره فرصة جيدة للاستماع إلى أفكار الشباب لتحقيق مسار أفضل للمستقبل ورفع راية السلام للعالم كله.

وأوضح الدسوقى فى بيان صحفى له، ان المنتدى من اكثر التجارب اثراء حيث اتيحت فرصة التفاعل مع الشباب من جميع انحاء العالم لتبادل الآراء والخبرات وتقديم التوصيات العملية فى ثلاثة موضوعات رئيسية هى؛ السلام، والتنمية، والإبداع. وهى بلا شك مسائل مترابطة ببعضها البعض٬ فكل منها تؤثر فى الأخرى.

وأشار النائب الي أن المنتدى يسعى لاستخلاص كل ما هو جديد من سياسات وأفكار ومبادرات للتغلب على التحديات التي تواجه استقرار تقدم العالم كله، حيث يمثل منتدى شباب العالم في مصر بالنسبة لنا فرصة جيدة للاستماع للأفكار التقدمية للشباب من أجل بناء مسار أفضل للمستقبل ايمانا بكونه الارض الصلبه التي ستتوحد عليها جميع الاختلافات الظاهرية بين شباب العالم.
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