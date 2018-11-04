برلماني: مبادرة العودة للجذور تجذب الاستثمارات والسياحة العالمية لمصر

وجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التهنئة والتحية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على نجاح فعاليات النسخة الثانية من مبادرة إحياء الجذور 2 فى لندن برعاية رؤساء مصر واليونيان وقبرص والتى أقيمت بالعاصمة البريطانية لندن وتضمنت عقد ورشتي عمل عن السياحة العلاجية ولقاءات مع الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية،فضلا عن زيارة البرلمان البريطاني كما شهدت الفعاليات بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الأطباء المصريين واليونانيين والقبارصة بالإضافة إلى بحث عودة حركة البواخر السياحية بين الثلاث دول.





وأكد "أبو جاد"،فى بيان له الْيَوْمَ،أهمية مشاركة عدد من الشخصيات المهمة مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى هذه الفعاليات ومنهم فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، وتيرانس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، ووفود من الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية بإنجلترا، وسفراء البلدان الثلاثة في رسالة للعالم أن مصر ملتقى الحضارات.





ونوه إلى أن صلات التاريخ لا تنقطع بل يدعمها الحاضر والتطلع لمستقبل أفضل للدول الثلاث والعالم أجمع بالإضافة إلى مشاركة الوفد المصري بحضور كل من السفير علاء الدين يوسف قنصل عام مصر بإنجلتر والوزير مفوض نرمين الظواهري القائم بأعمال السفير والدكتور عمرو عبد الهادي المستشار الطبي والمستشار السياحي عمرو العزبي والمستشار الإعلامي منال الشبراوي ودكتور شادي مراد مدير عام شركة برايم فارما وعدد كبير من ممثلين الجالية المصرية بإنجلترا.





وأشاد النائب حسين أبو جاد بكلمة السفيرة نبيلة مكرم التى أكدت فيها اعتزازها الكبير بالجالية المصرية في إنجلترا من أصغر فرد لأكبرهم لمساهماتهم ومشاركتهم الفاعلة لإنجاح النسخة الثانية من مبادرة "إحياء الجذور" وشعورهم الوطني تجاه وطنهم الأم وخاصة الأطباء الذين لم يترددوا في تلبية نداء بلدهم للمساهمة في دعم المنظومة الطبية بالوطن والتي تحقق حاليا نجاحًا كبيرًا اضافة الى تأكيدها أن الجالية المصرية في كل دول العالم هم خير سفراء لمصر بالخارج فهم خط الدفاع الأول للأمن القومي المصري.





كما أشاد النائب حسين أبو جاد بتأكيد الوزيرة نبيلة مكرم أن فعاليات مبادرة "إحياء الجذور" ومشاركة الجالية المصرية بإنجلترا بها والمساهمة في إنجاحها يدل على أن المصريين لهم حضارة وقيمة كبيرة جدا وأن الجاليات الأجنبية التي كانت تقيم في مصر وجدت أن مصر بلد الأمن والأمان وحاضنة لهم وظلوا يعتبرون أن مصر هي وطنهم رغم مرور الكثير من الأعوام حتى وقتنا الحالي موجهة حديثها للجالية المصرية بأنهم شعب قوي جدا ولهم حضارة عظيمة جدا فيجب أن يفخروا بهذا.





وأكد النائب حسين أبو جاد الاهمية القصوى لهذا النشاط الكبير والناجح للسفيرة نبيلة مكرم مؤكدا ان مثل هذا النشاط يحقق أهدافا مهمة لمصر ويتمشى مع فكر الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على ربط ابناء مصر بالخارج لوطنهم الام ووضعهم امام الصورة والاوضاع الحقيقية والانجازات الكبيرة والاصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة التى حققها الرئيس السيسى لمصر.





وأشار إلى أن جذب استثمارات المصريين فى الخارج والدفاع والرد على جميع الشائعات والأكاذيب والسموم التى تبثها جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.





وطالب النائب حسين أبو جاد،الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التنسيق والتكامل مع السفيرة نبيلة مكرم من خلال وضع برنامج واضح ومحدد للمصريين بالخارج للترويج للسياحة المصرية عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية وايضا تنظيم رحلات سياحية للمصريين بالخارج لزيارة المعالم والمناطق السياحية والاثرية داخل مصر،معربا عن ثقته الكاملة فى قدرة وزيرتا الهجرة والسياحة على تحقيق النجاح فى هذه المهمة التى سيكون لها اثارها الايجابية الكبيرة على جذب السائحين من مختلف دول العالم الى مصر.





جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مبادرة إحياء الجذور تأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال فعاليات القمة الرئاسية الثلاثية السادسة التي انعقدت أوائل أكتوبر الجاري بجزيرة كريت اليونانية بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الرئيس القبرصي والسيد رئيس الوزراء اليوناني.



