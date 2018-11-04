بعد انصياع أردوغان لأوامر ترامب.. أمريكا تستثني تركيا من العقوبات ضد إيران.. صفقة القس الأمريكي كلمة السر.. وتوقعات بشهر عسل محفوف بالمخاطر بين واشنطن وأنقرة

تركيا والعراق تحصلان على إعفاءات من العقوبات الأمريكية على إيران

مسئولون عراقيون: الولايات المتحدة أبلغت بغداد بأنه يسمح لها بالاستمرار في استيراد النفط الضروري

شرط أمريكي للسماح للدول المستثناة بالتعامل مع طهران

أما فيما يخص تركيا، فقد رحبت بالإعفاء الأمريكي من العقوبات، وقال وزير الطاقة التركي إن بلاده منحت إعفاء من العقوبات.





وذكر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونميز: "قلنا دوما إن مثل هذه العقوبات يمكن أن تؤثر سلبا على السلام والاستقرار والاقتصاديات في الدول المجاورة مثل تركيا، وقد شرحنا هذه الحقيقة خلال المحادثات مع المسئولين الأمريكيين".





من المتوقع أن تدخل العقوبات الأمريكية المتجددة على إيران حيز التنفيذ غدًا، الاثنين، بما في ذلك قطاع النفط والغاز الحيوي، مانعة بذلك دولا كثيرة من التعامل مع إيران، إلا أن دولا من ضمنها تركيا لم تشمل بهذا الأمر، ويأتي إعفاء أنقرة من العقوبات بعد انصياع أنقرة لطلب واشنطن الإفراج عن القس الأمريكي المحتجز في سجون أردوغان أندرو برونسون، وفق ما قالت صحيفة "أيشا تايمز" الآسيوية.وقال مسئولون من كلا البلدين إن تركيا والعراق يحصلان على إعفاءات من العقوبات الأمريكية على إيران.وأوضح مسئولون عراقيون أن الولايات المتحدة أبلغت بغداد بأنه يسمح لها بالاستمرار في استيراد الغاز الضروري وإمدادات الطاقة والمواد الغذائية من إيران بعد أن تعيد واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط في طهران.وقال المسئولون إن هذا التنازل مشروط بعدم دفع إيران للواردات بالدولار الأمريكي، بما في ذلك عضو في اللجنة الوزارية العراقية التي تشرف على أنشطة الطاقة.ويعد العراق من بين ثمانية مستوردين إيرانيين من المتوقع أن يتلقوا تنازلات لتجاوز العقوبات المقبلة، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أعلن القرار يوم الجمعة الماضي، لم يحدد رسميا الثمانية دول، التي أشار إليها، ولكن قد يشمل الأمر مستوردين مثل تايوان.وقال بومبيو إن واشنطن قررت إصدار التنازلات المؤقتة "فقط لأنها تعلم ما سيحدث من انخفاض في النفط"، وبموجب قانون الولايات المتحدة، لا يمكن منح هذه الاستثناءات إلا لمدة تصل إلى 180 يومًا، فقط.وتشكل العقوبات الأمريكية على إيران جزءًا من جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار طهران على كبح برامجها النووية والصاروخي، وفي مايو ، انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته إيران مع القوى العالمية، والتي بموجبه وافقت على وقف برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.ومنذ ذلك الوقت، أعرب الرئيس الأمريكي والمسئولون الرئيسيون في إدارته مرارًا وتكرارًا عن معارضتهم للتفاوض مع طهران، وهو موقف يضع واشنطن في مواجهة العديد من حلفائها الأوروبيين الرئيسيين، الذين ما زالوا ملتزمين باتفاق عام 2015.وبحسب الصحيفة، تستورد تركيا ما يقرب من نصف نفطها من إيران.وهناك سبب آخر لإعفاء تركيا، وهو جهودها في خفض مشتريات النفط الإيرانية.ويشير موقع "آزر نيوز" إلى إن الاستثناء يأتي ربما من حقبة جديدة في العلاقات التركية الأمريكية، وأن الإفراج عن القس الأمريكي الذي احتجز في أمريكا لعامين هو لب المسألة.بعد محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، نشأت توترات في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وصرحت السلطات التركية مرارًا وتكرارًا بأن الولايات المتحدة تقف وراء محاولة الانقلاب، حيث إن فتح الله جولن، القائد الأيديولوجي لجماعة FETO الإرهابية، يختبئ في الولايات المتحدة على الرغم من كل مطالب تركيا بتسليمه.كان اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي اتهم بالتواطؤ مع محاولة الانقلاب في تركيا في عام 2016، ذروة التوترات في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.ووعد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات كبيرة على تركيا لاعتقال القس، وإمكانية رفعها حال الإفراج عنه.ورغم معارضة أردوغان في بادئ الأمر أمام العقوبات لكنه، وفي وقت لاحق مع تضرر اقتصاده بشكل كبير وانهيار العملة التركية، أفرج عن القس وتنازل لأمريكا رغم أن أمريكا لم تسلمه جولن.و في 12 أكتوبر الماضى، أفرجت تركيا عن القس الأمريكي، على الرغم من كل التصريحات القوية السابقة حول إدانته المثبتة، وأدى إطلاق سراح القس بناءُ على طلب الولايات المتحدة إلى رفع واشنطن للعقوبات المفروضة على وزيرين تركيين فقط.لكنها لم تمنع الإعلام التركي من تفسير هذه الخطوة من الولايات المتحدة كبداية لعهد جديد في العلاقات بين البلدين، وهو ما أدى الآن إلى جعل تركيا إحدى الدول المستثناة من العقوبات.