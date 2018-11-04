السيسي: يجب الاهتمام بالنظرة العالمية لدول أفريقيا.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب على الدول الأفريقية الاهتمام بالانطباع الأوروبي والعالمي الخاص بها.



وأضاف السيسي، خلال كلمته بجلسة "أجندة 2063 أفريقيا التي نريدها" خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم، أن أهم جزء يجب على الدول التحرك فيه بشكل سريع، هو تحقيق الاستقرار والأمن لدول القارة.



وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها من الدول التي بحاجة له، سوف يتيح لنا التحرك قدمًا في التنمية والتعمير.



وأكد السيسي أن الدولة المصرية تحركت بالتوازي مع تحقيق الاستقرار والأمن، في تحقيق البناء والتعمير والتنمية.

