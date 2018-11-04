محكمة الجنايات تكشف عن حرز يثبت لقاء جمع جون ماكين وخيرت الشاطر

واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".





وعرض رئيس محكمة الجنايات، أحراز القضية والتي من بينهم حرز الصحيفة رقم 278 بعنوان "طلب اجتماع من السيناتور جون ماكين مع المهندس خيرت الشاطر يوم الاثنين 2 يوليو 2012"، وتضمن مايلي "خالد سعد تحية طيبة وبعد، ارفاقا لطلب السيناتور جون ماكين للاجتماع بالمهندس خيرت الشاطر برجاء العلم أن الوفد يتضمن بالإضافة للسيناتور الشخصيات التالية كريستان كروز مستشار السيناتور لشئون الامن القومي، وجيمس للورين مرافق من البحرية الأمريكية للسيناتور، وأحد مسئولي القسم السياسي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ونائب السفير او الوزير المفوض، وريتشارد مسئول اعداد الزيارة، وأحمد عليبة مترجم من السفارة، والتأكيد ان السيناتور يطلب الاجتماع يوم 5 مايو 2012 الساعة 12 ظهرا بإنتظار ردكم مع التمنيات بعودة سالمة للمهندس خيرت الشاطر وتفضلوا بقبول فائق الشكر، أحمد عليبة السفارة الامريكية".





وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي



