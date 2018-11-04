ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

القاضي: الدولة تدعم تصدير العقار وحريصة على المشاركة في المعارض الدولية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:49 م
عمرو القاضى
عمرو القاضى
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك الإسكان والتعمير، أن فكرة تصدير العقار تلقى دعما قويا من الدولة فى الوقت الحالي.

وأوضح القاضي فى تصريحات لـــــ"صدى البلد"، أن الدولة ممثلة بوزارة الإسكان أصبحت أكثر حرصا على المشاركة فى المعارض الدولية فى الفترة الأخيرة ، وترعى وتدعم كذلك مشاركة المطورين فيها لعرض العقارات المصرية المميزة بمدن الجيل الرابع.

وتابع، أن مصر تشهد حاليا طفرة بقطاع الاستثمار العقارى، ولا توجد أى صحة لما يتردد عن وجود تباطؤ أو تراجع بالسوق، وهناك طلب كبير على العقارات بمصر التى تحتاج سنويا لما يتراوح بين 600 إلى 950 ألف شقة لتغطية الاحتياجات السنوية المتزايدة.

يذكر أن الحكومة شاركت مؤخرا فى معرض سيتى سكيب العقارى بدبى، وتسعى للمشاركة فى معارض مختلفة فى العديد من الدولة خلال العام المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

تحديث جديد للواتس اب يقلب الموازين

غرق سفينة بولندية في بحر البلطيق.. والسبب مجهول

نصائح للتعامل مع الشبورة الكثيفة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

السيسي يكشف سبب إقامة منتدى ومؤتمرات الشباب.. فيديو

بعد تألقها في نقطة تلاقي بمنتدى الشباب.. معلومات لا تعرفها عن ريم مصطفى

السيسي: لم نسمح بخروج قارب هجرة غير شرعية من مصر منذُ عام 2016.. فيديو

قاتلة ابنتها ببنها: مكنش قصدى أموتها وكنت بأدبها لسوء سمعتها

السيسي: رؤية الرئيس السادات للسلام عمل متفرد فى عصره.. فيديو

أسرة أردوغان تستولي على 3 ملايين ليرة من ميزانية الدولة

بريانكا شوبرا تقيم حفل توديع عزوبية قبل زفافها.. صور

تعديل وزاري مفاجئ في قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة: مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل.. فيديو وصور

فيديو

الرئيس السيسي: قمنا بتشغيل 5 ملايين مواطن خلال تطوير البنية الأساسية.. فيديو
بث مباشر.. جلسة محاكاة القمة العربية الأفريقية بمنتدى شباب العالم
مدير جلسة أجندة أفريقيا لـ السيسي: لم يحدثني أي رئيس لمدة عشرين دقيقة من قبل
السيسي للدول المتقدمة: لا تستعلوا علينا بل ساهموا معنا بقدراتكم.. فيديو
محمود عبد المجيد: سفراء إفريقيا يعمل على تحسين الصورة الذهنية للقارة السمراء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟