القاضي: الدولة تدعم تصدير العقار وحريصة على المشاركة في المعارض الدولية

أكد المهندس عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك الإسكان والتعمير، أن فكرة تصدير العقار تلقى دعما قويا من الدولة فى الوقت الحالي.





وأوضح القاضي فى تصريحات لـــــ"صدى البلد"، أن الدولة ممثلة بوزارة الإسكان أصبحت أكثر حرصا على المشاركة فى المعارض الدولية فى الفترة الأخيرة ، وترعى وتدعم كذلك مشاركة المطورين فيها لعرض العقارات المصرية المميزة بمدن الجيل الرابع.





وتابع، أن مصر تشهد حاليا طفرة بقطاع الاستثمار العقارى، ولا توجد أى صحة لما يتردد عن وجود تباطؤ أو تراجع بالسوق، وهناك طلب كبير على العقارات بمصر التى تحتاج سنويا لما يتراوح بين 600 إلى 950 ألف شقة لتغطية الاحتياجات السنوية المتزايدة.



