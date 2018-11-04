ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شاهد.. فيلم منتدى شباب العالم عبر جذور الحضارة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:45 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
عرضت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الفيلم الافتتاحي لمنتدى شباب العالم "عبر جذور الحضارة"، والذي لاقى إعجاب الحضور والمتابعين.

ومنتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨).

وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



 
loading...

ترشيحاتنا

الإقامة والإعلام ممنوعين في الفندق.. الأهلي يعلن عن برنامج رحلته لتونس

اجتماع طارئ لـ الكابينت الإسرائيلي لبحث آلية إدخال الأموال القطرية لغزة

بريانكا شوبرا تقيم حفل توديع عزوبية قبل زفافها.. صور

شاهد.. جولة قرينة الرئيس داخل أروقة منتدى شباب العالم

رجل يعود إلى منزله بعد دفنه بشهرين

رسميا .. الاتحاد التونسي يشكو أزارو وحكم الأهلي والترجي للكاف

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

خشونة الركبة كيف تحاربيها

غرامة لا تقل عن 1000 جنيه.. غضب برلمانى من مشروع قانون حظر النقاب فى الأماكن العامة.. ليلى أحمد: الدستور كفل حرية العبادة.. عبلة الهوارى: يسبب احتقانا فى المجتمع المصرى

انطلاق تدريبات درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب.. فيديو

قاتلة ابنتها ببنها: مكنش قصدى أموتها وكنت بأدبها لسوء سمعتها

الجنايات تستعرض بريدا لمقابلة بين عضو الكونجرس ومرسي في أحراز التخابر مع حماس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة: مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل.. فيديو وصور

فيديو

الرئيس السيسي: قمنا بتشغيل 5 ملايين مواطن خلال تطوير البنية الأساسية.. فيديو
بث مباشر.. جلسة محاكاة القمة العربية الأفريقية بمنتدى شباب العالم
مدير جلسة أجندة أفريقيا لـ السيسي: لم يحدثني أي رئيس لمدة عشرين دقيقة من قبل
السيسي للدول المتقدمة: لا تستعلوا علينا بل ساهموا معنا بقدراتكم.. فيديو
محمود عبد المجيد: سفراء إفريقيا يعمل على تحسين الصورة الذهنية للقارة السمراء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟