شاهد.. فيلم منتدى شباب العالم عبر جذور الحضارة

ومنتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨).







وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

عرضت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الفيلم الافتتاحي لمنتدى شباب العالم "عبر جذور الحضارة"، والذي لاقى إعجاب الحضور والمتابعين.ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.