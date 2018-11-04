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برلمانية: منتدى شباب العالم يؤكد نجاح الدولة في مواجهة التحديات

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:48 م
منتدي شباب العالم
منتدي شباب العالم
ماجدة بدوى
قالت النائب سعاد المصرى، إن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ يؤكد نجاح الدولة على الأرض برغم كل التحديات التي تواجهها داخليًا وخارجيًا، وهذا بشهادة الدول المشاركة فى المنتدى.

وأضافت المصرى فى بيان صحفى لها اليوم، أن المنتدى يعد فرصة حقيقية للتعبير عن الرؤى والأفكار وان الشباب حقا يستطيعون التغيير وبناء الأوطان من خلال تبادل الأراء والإطلاع على ثقافات الغير والخبرات لدى الشباب من مختلف دول العالم وتقارب وجهات النظر.

وأشادت عضو مجلس النواب، بجهود القيادة السياسية فى التواصل مع الشباب وحرصها على تنمية هذا الجانب وذلك من خلال عقد مؤتمر كل فترة وجيزة للاستماع لهم ومعرفة رأيهم فى الأوضاع القائمة وكيف يقيمون الأوضاع ومقترحاتهم للتعامل مع بعض القضايا سواء المحلية او الإقليمية او العالمية وبهذا يثقل الشباب المصرى بالخبرات التى تضمن استدامة السلام العالمى.
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