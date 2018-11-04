محافظ بني سويف يناقش آليات تذليل معوقات 28 مشروعا خدميا متعثرًا

عقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اجتماعا لبحث موقف عدد من المشروعات المتوقفة والمتعثرة بقطاعي التعليم والصحة، للوقوف على معوقات التنفيذ ومعدلات الننفيذ بها، وتحديد السبل والآليات اللازمة للدفع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات.



وذلك في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، ومسؤولي التربية والتعليم والصحة والإسكان وهيئة الأبنية التعليمية ، ومديري عموم مكتب المحافظ و التخطيط والمتابعة ، والمالية، والشؤون القانونية .



ناقش المحافظ مع مسؤولي الصحة الموقف الحالي لـ 8 مشروعات في القطاع الصحي وهي : تطوير بعض الوحدات الصحية بمراكز الواسطى والفشن وناصر وببا واهناسيا وهي(سدمنت الجبل ،الوكيل البحرية، كوم إدريجة،وحوض الشريف بالجفادون، السلطاني، وكوم أبو خلاد)والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية، والتي تم الانتهاء منها من الناحية الإنشائية ، بينما لم يتم تجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمة ، بالإضافة إلى مشروعي تطوير مستشفيات اهناسيا والفشن المركزيين.



حيث كلف المحافظ بمخاطبة وزارة الصحة للتنسيق بهدف الإسراع بتجهيز هذه الوحدات بالأجهزة والمعدات الطبية بالإضافة إلى أعمال التأثيث والفرش لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن ،باستثناء وحدة سدمنت الجبل التي تم تشغليها ودخولها الخدمة ويوجد خلاف مع الاثار حول بناء سور للوحدة ، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة مشتركة من الوحدة المحلية والتخطيط العمراني والمساحة لبحث تذليل وحل هذه المشكلة، موجها بتنفيذ بعض الإجراءات التنسيقية مع وزارات الصحةوالتخطيط والإسكان لاستكمال أعمال التطوير بالمستشفيات .



وتطرق الاجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد 20 مدرسة في عدد من القرى،للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ وتحديد أسباب التأخر في تسليم هذه المدارس لتحديد وتنفيذ الإجراءات والخطوات المطلوبة للإنتهاء منها ودخولها الخدمة،الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تقليل الكثافات وتوفير المناخ الملائم للعملية التعليمية بهذه القرى .