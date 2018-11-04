الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة تنتخب اتحاد طلابها

أكد الدكتور عبد الحي عبيد مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة،أن انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة للعام 2018 – 2019 ،جرت في أجواء إيجابية وعكست حرصا من جانب الطلاب على المشاركة في التصويت لاختيار ممثليهم في الاتحاد.



وقال الدكتور عبيد إن هذه الانتخابات تمثل تجربة "ديمقراطية مصغرة"، سواء ما يتعلق باجراءاتها، أو من خلال الممارسة الطلابية الواعية،مشيرا إلى أن الطلاب المرشحين إلى الهيئة الإدارية عرضوا أمام الطلاب برامجهم من أجل النهوض باتحاد الطلبة والارتقاء بمستوى ما يتم تقديمه لزملائهم .



وأضاف عبيد،أن الاتحاد الجديد يقع على عاتقه مسؤوليات عدة،يأتي في مقدمتها تطوير الأنشطة والندوات والفعاليات التي تستضيفها الجامعة على كافة المستويات،بما يحقق رغبة الطلاب،ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم .



وأشار مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة،إلى أن إدارة الفرع حريصة على التواصل مع الاتحاد،وجميع الطلاب للتعرف على مقترحاتهم بشأن عملية التطوير التي يشهدها الفرع سواء على مستوى العملية التعليمية،أو ما يتعلق بالأنشطة المختلفة التي تحتضنها الجامعة ، بما يحقق رؤيتها في الارتقاء بمنظومة العمل بها.



ووجه الدكتور عبيد الشكر لاتحاد الطلاب السابق على الأدوار التي قام بها خلال الفترة الماضية،وما حققه من نجاحات على عدة مستويات ودوره المتميز في تلك المرحلة .



كانت الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة ، أعلنت نتيجة انتخابات المجلس الطلابي أمس ، تحت إشراف لجنة الانتخابات، برئاسة الدكتور نبيل كامل مساعد مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية،والدكتور وائل العشري الأستاذ المشارك ببرنامج الإعلام بالجامعة، والأستاذة سمر داوود مسؤول الأنشطة الطلابية ، والكابتن هيثم شريف مسؤول النشاط الرياضي .



وأسفرت الانتخابات - التي تم فتح باب الترشح لها خلال الفترة من 7 وحتى 24 أكتوبر الماضي – عن فوز الطالب أحمد السيد كامل ببرنامج تقنية المعلومات والحوسبة بمنصب رئيس المجلس الطلابي ، في حين حصل فادي مجدي حلمي ببرنامج إدارة الأعمال على منصب نائب رئيس المجلس ، وعمر محمد إبراهيم الطالب ببرنامج تقنية المعلومات والحوسبة بمنصب أمين السر .



أما بالنسبة لباقي أعضاء الهيئة الإدارية ، فقد تم انتخاب كل من نور أحمد وميس نذير ومنة الله أشرف وإيمان محمد وخالد صلاح .