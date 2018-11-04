ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حملة البطاطس تجوب شوارع الجيزة.. صور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:44 م
صدى البلد
محمد الصاحي
واصلت أمانة محافظة الجيزة جهودها لمحاربة الغلاء ورفع العناء عن المواطنين من خلال تنظيم حملات مركزية حيث تم تجهيز ٤ سيارات لبيع البطاطس للمستهلك مباشرة بسعر 4 جنيهات للكيلو.

جابت الحملة مراكز متعددة بمحافظة الجيزة لمساعدة الأهالي في الظروف المعيشية، حيث طافت بمركز العياط وساندت القرى الأكثر احتياجًا بسعر رخيص للبطاطس.

وتقام الحملة تحت رعاية النائب المهندس علاء والى أمين المحافظة، وأحمد الشرانى أمين الفلاحين والدكتورة خديجة عبد الحكيم أمين التقييم والمتابعة، والقبطان أحمد مرعى أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي.
حملة البطاطس تجوب شوارع الجيزة.. صور
حملة البطاطس تجوب شوارع الجيزة.. صور
حملة البطاطس تجوب شوارع الجيزة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

السيسي يكشف سبب إقامة منتدى ومؤتمرات الشباب.. فيديو

ننشر تفاصيل تصفية الخلية الإرهابية المنفذة لحادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا.. صور

5 لاعبين ينتظرون عدل أجيرى فى قائمة المنتخب.. تعرف عليهم

السيسي: رؤية الرئيس السادات للسلام عمل متفرد فى عصره.. فيديو

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

شاهد.. السيسي يلتقط صورة سيلفي مع شباب منتدى العالم

فضيحة جديدة.. قراصنة ينشرون دردشات 120 الف مستخدم على فيسبوك

المرور: استمرار غلق منزل محور سعد الدين الشاذلي وسيولة بـ 26 يوليو

أسرة أردوغان تستولي على 3 ملايين ليرة من ميزانية الدولة

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

ننشر معايير منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة: مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل.. فيديو وصور

فيديو

الرئيس السيسي: قمنا بتشغيل 5 ملايين مواطن خلال تطوير البنية الأساسية.. فيديو
بث مباشر.. جلسة محاكاة القمة العربية الأفريقية بمنتدى شباب العالم
مدير جلسة أجندة أفريقيا لـ السيسي: لم يحدثني أي رئيس لمدة عشرين دقيقة من قبل
السيسي للدول المتقدمة: لا تستعلوا علينا بل ساهموا معنا بقدراتكم.. فيديو
محمود عبد المجيد: سفراء إفريقيا يعمل على تحسين الصورة الذهنية للقارة السمراء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟