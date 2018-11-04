حملة البطاطس تجوب شوارع الجيزة.. صور

واصلت أمانة محافظة الجيزة جهودها لمحاربة الغلاء ورفع العناء عن المواطنين من خلال تنظيم حملات مركزية حيث تم تجهيز ٤ سيارات لبيع البطاطس للمستهلك مباشرة بسعر 4 جنيهات للكيلو.





جابت الحملة مراكز متعددة بمحافظة الجيزة لمساعدة الأهالي في الظروف المعيشية، حيث طافت بمركز العياط وساندت القرى الأكثر احتياجًا بسعر رخيص للبطاطس.



