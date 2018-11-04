حملة البطاطس تجوب شوارع الجيزة.. صور

واصلت أمانة محافظة الجيزة جهودها لمحاربة الغلاء ورفع العناء عن المواطنين من خلال تنظيم حملات مركزية حيث تم تجهيز ٤ سيارات لبيع البطاطس للمستهلك مباشرة بسعر 4 جنيهات للكيلو.
جابت الحملة مراكز متعددة بمحافظة الجيزة لمساعدة الأهالي في الظروف المعيشية، حيث طافت بمركز العياط وساندت القرى الأكثر احتياجًا بسعر رخيص للبطاطس.
وتقام الحملة تحت رعاية النائب المهندس علاء والى أمين المحافظة، وأحمد الشرانى أمين الفلاحين والدكتورة خديجة عبد الحكيم أمين التقييم والمتابعة، والقبطان أحمد مرعى أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي.