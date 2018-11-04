بنك ناصر يقدم قروضا للمتعافين من الإدمان بقيمة 80 ألف جنيه

في إطار مبادرة بداية جديدة والتي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، وفي ظل سياسة البنك والتي تتركز بشكل أساسي في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي قام الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك بتسليم مجموعة جديدة من المتعافين من الإدمان شيكات لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم للعودة إلى العمل والإنتاج وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.





وصرح الدكتور فاروق بأن قيمة القرض الواحد تبلغ 80 ألف جنيه بحد أقصى، علي أن يتم سداده على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات بفائدة 10.5% سنويًا، مضيفًا أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بإشراف الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق يتولي تحويل ملفات الحالات إلي البنك متضمنة الطلب ودراسة جدوى للمشروع وتقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد من الصندوق أيضا يفيد بتعافي الحالة من التعاطى بالإضافة الي خطاب من الصندوق يفيد بعدم تعرض الحالة إلى انتكاسة خلال الشهور العشرة الأخيرة كذلك الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة مع ضمان من أحد أقارب الدرجة الأولى للحالة .



