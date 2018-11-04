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أخبار العالم

اغتيال مسؤول أمريكي في أفغانستان

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:41 م
برينت تيلور
برينت تيلور
رحيم يسري
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن برينت تيلور عمدة مدينة نورت أوجدن الأمريكية قتل نتيجة هجوم مسلح في العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضحت قناة "كي يو تي في" الأمريكية، أن تيلور كان ضابطا للمخابرات في الحرس الوطني الأمريكي، ويعتقد أنه كان عليه أن يخدم خلال عام واحد في أفغانستان كمستشار لأفراد كتيبة النخبة للجيش الأفغاني.

وأكد القائم بأعمال عمدة المدينة وفاة تيلور، الذي كان يشغل منصب عمدة مدينة نورت أوجدن الواقعة في ولاية يوتا الأمريكية منذ عام 2013، إلا أنه ترك المنصب للخدمة في الجيش.

ولم تكشف التقارير عن المسؤول عن الهجوم، إلا أن القناة أكدت مقتل المهاجم على يد مسلحين آخرين.
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